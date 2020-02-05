Общество

В 2019 году в Псковской области умерло 10579 человек

В 2019 году в Псковской области умерло 10579 человек. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина сегодня, 6 февраля, на пресс-конференции, касающейся основных итогов социально-экономического положения Псковской области за 2019 год.

Общий коэффициент смертности снизился более чем на 1% по сравнению с 2018 годом.

Валентина Валиуллина обратила внимание на то, что по-прежнему основными причинами смертности оставались заболевания системы кровообращения, новообразования и внешние факторы смерти.

Стоит отметить, что в 2019 году снижение смертности, по сравнению с 2018 годом, наблюдалось от инфекционных и паразитарных заболеваний, болезней органов дыхания и пищеварения.