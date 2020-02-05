Общество

Новый офис МФЦ планируют открыть на Завеличье

Новый офис МФЦ планируют открыть на Завеличье. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила 6 февраля директор ГБУ ПО «МФЦ» Екатерина Ершова на пресс-конференции, посвященной итогам работы учреждения.

Она напомнила, что ранее три окна приема МФЦ были открыты в подвальном помещении ТРК «Акваполис», однако потом было принято решение покинуть данную площадку и открыть 4 окна приема на улице Юбилейной, 36 и Рокоссовского, 36а. «Открытие новых отделений рядом с офисами Сбербанка позволило максимально упростить оплату госпошлины», - пояснила директор МФЦ.

Попасть в эти отделы можно по предварительной телефонной и электронной записи. Однако, по словам Екатерины Ершовой, данные отделы являются временной мерой на период, пока не будет решен вопрос с открытием второго отдела МФЦ.

«Мы понимаем, что отдела на улице Белинского не хватает», - отметила она. На данный момент 40 окон этого учреждения достаточно для приема заявителей. Но, когда перечень оказываемых услуг увеличится до 200, с точки зрения доступности понадобится еще один отдел. Его планируется открыть на Завеличье. Он будет небольшим - на 10 окон.

Напомним, что центральный офис псковского МФЦ с 5 ноября 2019 года увеличил продолжительность рабочей недели на десять часов. С понедельника по четверг двери МФЦ открыты с 8 до 20 часов без перерыва. В пятницу прием заявлений и выдача готовых результатов будет осуществляться с 8 до 12 часов, после чего проводятся методические часы для повышения квалификации сотрудников. Продолжительность рабочего дня увеличена и в субботу - с 9 до 18 часов.