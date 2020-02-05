Общество

Денис Иванов готов выяснить отношения с Григорием Турчиным в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове

Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Денис Иванов готов встретиться с председателем бюджетного комитета Псковской городской Думы Григорием Турчиным и прояснить с ним отношения на площадке радио «Эхо Москвы» в Пскове. Об этом Денис Иванов сообщил сегодня, 6 февраля, в прямом эфире радиостанции.

Депутат выразил готовность к прояснению позиций и взаимных обвинений с Григорием Турчиным в публичной плоскости, в рамках программы «Армрестлинг».

Напомним, в конце января текущего года депутаты-единороссы Псковской городской Думы приняли решение исключить из фракции депутата Григория Турчина.

На этой неделе Турчин написал заявление в комиссию по регламенту и депутатской этике гордумы, в котором пожаловался на пропуски Денисом Ивановым заседаний бюджетного комитета.

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В интервью Псковской Ленте Новостей Денис Иванов напрямую связал эту жалобу с исключением Григория Турчина из фракции.