Общество

Безвозмездно управляющие НКО псковские депутаты будут уведомлять об этом губернатора

Необходимость внесения изменений в решение Псковской городской Думы «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях и публичных слушаниях в городе Пскове» и устав муниципального образования «Город Псков» рассмотрели члены думского комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления.

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города, 13 февраля совещание прошло под председательством депутата Эдуарда Белова. В заседании также приняли участие заместитель главы администрации города Павел Волков и представители прокуратуры.

«Как пояснили сотрудники отдела по правовым вопросам аппарата Псковской городской Думы, в конце прошлого года вступили в силу несколько новых федеральных законов, в соответствие с которыми теперь необходимо привести ряд нормативных правовых актов.

В частности, теперь депутаты, осуществляющие деятельность на постоянной основе и безвозмездно участвующие в управлении некоммерческой организацией, должны предварительно уведомлять об этом высшее должностное лицо субъекта РФ», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что члены комитета проголосовали за то, чтобы поручить отделу по правовым вопросам разработать и представить на очередную сессию Псковской городской Думы проекты решений Думы о внесении соответствующих изменений.