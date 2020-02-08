Общество

Уполномоченный по правам человека принял участие в награждении общественных деятелей Псковской области

В Общественной палате Псковской области прошло награждение известных общественных деятелей региона за эффективную работу по обеспечению прав граждан в местах принудительного содержания. Председатель Общественной палаты региона Анатолий Мультах и региональный омбудсмен Дмитрий Шахов вручили благодарности Общественной платы РФ и Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в регионе, за обеспечение эффективного взаимодействия по защите прав граждан благодарностью Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации награждён председатель Общественной наблюдательной комиссии Псковской области Николай Червяков.

За многолетний личный вклад в становление и развитие общественного контроля и обеспечения прав граждан благодарностью Общественной палаты России отмечен протоиерей Николай Егоров, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы (от Торгу) Пскова.

После награждения участники церемонии вместе с членом ОНК Псковской области Игорем Романовым обсудили актуальные вопросы общественного контроля и обеспечения прав человека в местах принудительного заключения, а также иные темы, представляющие взаимный интерес.