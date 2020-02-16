Общество

ДТП, земля и недвижимость: юристы бесплатно дают советы по ключевым проблемам псковичей

Читатели нередко делятся с Псковской Лентой Новостей своими вопросами касательно законодательства. Спрашивают, в основном, о спорных ситуациях, возникающих в повседневной жизни: в отношении автомобильного, земельного права и сделок с недвижимостью. Бесплатно помочь внести ясность по самым популярным случаям согласились эксперты трех юридических фирм, зарекомендовавших себя положительной статистикой и многолетним опытом. Это «Экспертно-правовое бюро», «Правовой эскорт» и «Земля и право».

Источник: pinterest.ru

«Экспертно-правовое бюро»: страховка при ДТП и наезд на ямы

Начнем с вопросов от автомобилистов. Данной отраслью «Экспертно-правовое бюро» занимается с 2014 года, за плечами - больше 530 дел.

По сведениям юристов, одна из распространенных тем, с которыми обращаются водители, - незаконный отказ в выплате страховки по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) или комплексного автомобильного страхования, кроме ответственности (КАСКО). И «соосная» - когда эта выплата не соответствует стоимости ремонта автомобиля, ведь желающие сэкономить страховые компании могут намеренно ее занизить.

«В таких случаях необходимо в соответствии с законодательством соблюсти досудебный порядок по урегулированию спора, - рекомендуют специалисты. - Если так разрешить вопрос не удается - необходимо обращаться в суд и добиваться защиты своих прав».

Другой проблемный момент, который автоюристы нередко обсуждают с клиентами, - когда лицо, причинившее машине ущерб, не является участником дорожного движения: например, когда колесо автомобиля попадает в незакрытый люк, яму или наезжает на не соответствующую ГОСТу крышку такого сооружения.

«Тогда, в первую очередь, нужно провести экспертизу и определить размер ущерба, - отмечают представители компании. - Затем - предъявить требования к стороне, причинившей вред, ведь любой люк, участок дороги кому-то принадлежит. Для взыскания в этом случае необходимо обращаться непосредственно в суд: если речь не о делах арбитражных судов, досудебный порядок законом не предусмотрен».

Не нарушил ПДД

Источник: spbczpp.ru

Также специалисты выделяют еще и следующие обстоятельства, нередко волнующие автовладельцев: когда привлекаемый к ответственности за ДТП не согласен с нарушением ПДД, которыми оперируют дорожные полицейские, и когда при оформлении аварии они не могут установить виновного - назначают дату рассмотрения дела.

«При данных условиях нужно успеть самостоятельно провести фото- и видеофиксацию с места происшествия: заснять как повреждения, так и дорожную обстановку. Далее - с этими кадрами обращаться за юридической помощью», - заключают эксперты.

Представители «Экспертно-правового бюро», уточняют, что основная часть нормативной базы по защите прав и обязанностей водителей содержится в федеральном законе «Об ОСАГО», Гражданском кодексе РФ и законе «Об организации страхового дела в РФ». Однако чтобы по-настоящему эффективно использовать все эти нормы - рекомендуют прибегнуть к помощи профессионалов и предлагают свои услуги.

«Мы выигрываем 99% дел минимум, поскольку беремся лишь за те, с которыми можем справиться. Когда к нам обращаются, мы проводим юридический анализ, и если он покажет, что задача - бесперспективная, то отказываемся и не принимаем денег», - подчеркивают специалисты фирмы.

«Экспертно-правового бюро» находится по адресу: Псков, улица Максима Горького, дом №20/7. Контрактный телефон: 8 (911) 373 - 60 - 05, 8 (911) 375 - 26 - 42.

«Земля и право»: можно строить или нет?

Следующая категория юридических вопросов, которыми постоянно интересуются псковичи, - в компетенции «Земли и права». В 2007 году компанию специально основали для оказания высококвалифицированных услуг по земельному праву, вопросам строительства и недвижимости.

«Мы создали эту фирму, поскольку земельно-правовые отношения - узкий юридический профиль, имеющий множество тонкостей и неразрешенных коллизий, - отмечают эксперты организации. - За время деятельности мы приобрели большую положительную практику решения любых вопросов в сфере недвижимости».

К профильным конфликтам юристы относят споры о самовольных постройках. Речь не только о возведении некапитальных строений, но и о целых зданиях, возводимых на участках сельхозназначения, индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства.

«С самовольным строительством государство постоянно борется административными, судебными способами. Однако из-за поправок в действующее законодательство набирают обороты судебные разбирательства по теме», - уверяют представители организации.

Они уточняют, что определяющие изменения для статьи 222 Гражданского кодекса РФ действуют с августа 2018 года: о правовом положении объектов самовольного строительства, приведении их в соответствие с законом, приобретении права собственности на них.

Источник: mepk-a.ru

«Самовольная постройка является таковой, когда ее возводят на земельном участке, не предоставленном в принятом порядке для этих целей. Либо если на участке запрещено, не согласовано данное строительство, или оно проводилось с нарушением правил», - ссылаются специалисты на пункт 1 данной статьи.

Они добавляют, что, согласно пункту 2 статьи 222 Гражданского кодекса РФ, тот, кто возводит самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности - не может распоряжаться таким объектом, совершать какие-либо сделки: продавать, дарить, сдавать в аренду и прочее.

«Необходимо привести постройку в соответствие с правилами землепользования и застройки, с документами по планировке территории, с требованиями, предусмотренными законом, - подчеркивают эксперты. - В противном случае тот, кто установил самовольную постройку, должен ее и снести, или это делают за его счет».

В компании отмечают, что, по пункту 3 статьи 222 Гражданского кодекса РФ, владельцем объекта суд может признать лицо, кому принадлежит земельный участок, или которому он предоставлен в пожизненное наследуемое владение, либо постоянное (бессрочное) пользование.

«Сохранить такую постройку и признать на нее право собственности - долгий сложный процесс, - констатируют представители фирмы. - Помимо прав на строительство, застройщик должен доказать, что объект соответствует требованиям градостроительных регламентов, прочим строительным нормам и правилам, не нарушает еще чьи-либо права, не создает угрозу здоровью граждан».

Земля, недвижимость как яблоко раздора

Другая тематика профильных вопросов, с которой в организацию «не зарастет народная тропа» - земельные споры: «Зачастую участники таких конфликтов - землепользователь и тот, кто нарушает его интересы. Фигурировать могут и органы власти, управления, с решениями которых правообладатель участка не согласен».

Источник: profadvocat.ru

Специалисты подчеркивают, что в основном такие ситуации возникают при выдаче земельных участков: из-за несоблюдения границ пользования, правил предоставления. Также - при использовании земельных участков: из-за постороннего вмешательства, создания помех.

«Нередко стороны конфликтуют, когда кто-то пытается изъять землю или досрочно прекратить право аренды, - добавляют эксперты. - Интересы землепользователя могут ущемляться и в ходе земельно-планировочных работ».

Еще одна тема, вечная злободневная для псковичей и «Земли и права», - сделки с недвижимостью: требуют не только правильной последовательности действий, но и верной подготовки документов.

«У земельного участка могут быть обременения, не позволяющие построить дом, либо организовать на нем производственную деятельность. Например, если участок - в зоне жилой застройки. Или, когда объявляется другой собственник земли, способный заявить о правах и опротестовать сделку, - подмечают в компании. - Поэтому чтобы псковичи не упустили ни одной тонкости, «Земля и право» предлагает им свои услуги по сопровождению сделок».

Фирма провела больше 500 сделок в сфере недвижимости, и ни одну из них не оспорили.

Юристы разъясняют, что подготовят все необходимые документы, в том числе - отразят в договоре порядок, форму расчетов, обязательства сторон. Проверят подлинность собранной информации, достоверность прав владения или пользования объектом, выработают оптимальную схему сделки, выявят возможные риски и по объекту, и по соглашению. А также - могут отстаивать права в суде.

«Мы сделали наши услуги максимально доступными, их цены - демократичными. С вопросами по недвижимости нужно разбираться быстро и качественно! - подчеркивают эксперты. - Результат - гарантируем, поскольку никогда не возьмемся за дело, в котором не уверены».

«Земля и право» работает по адресу: Псков, улица Рабочая, 7 (2 этаж). Контактные телефоны: 72 - 77 - 33, 8 (960) 220 - 93 - 93.

«Правовой эскорт» - компания на все случаи жизни

Еще одна компания, зарекомендовавшая себя в качестве надежного партнера (и это не удивительно, ведь организация успешно существует на рынке больше десяти лет), - «Правовой эскорт».

Фирма входит в состав «Экспертно-правового центра» и оказывает широкий спектр юридических услуг. По словам сотрудника компании Дмитрия Станкина, проблемы, с которыми сталкиваются люди, самые разнообразные.

В ряду наиболее популярных - оспаривание виновности участников ДТП и возмещение ущерба после аварии. Что делать, если не хватает страхового возмещения, не застрахована ответственность виновника, а, если машина получила повреждения из-за наезда на выбоину, или, того хуже, падения дерева? В подобных случаях «Правовой эскорт» не только помогает юридически, но и может провести экспертизу по определению размера ущерба, стоимости восстановительных работ или рыночной цены авто.

Кроме того, весьма популярными при обращении за юридической помощью являются вопросы надлежащего оформления недвижимости после смерти умерших родственников, распоряжения принадлежащим гражданам имуществом на случай их смерти. Как поступить при значительном пропуске срока на принятие наследства, как оформить имущество после давно умерших родственников или определить судьбу собственного имущества на случай смерти и избежать последующих споров между родственниками?

«Гражданским кодексом РФ установлен шестимесячный срок на принятие наследства, с момента смерти наследодателя. Однако пропуск установленного срока проблема поправимая. Ее разрешение возможно в порядке обращения к нотариусу: в случае если вы фактически используете унаследованное имущество и были прописаны совместно с наследодателем на день его смерти, либо согласительным порядком, когда другие наследники, принявшие наследство вовремя, дают свое согласие нотариусу», - разъясняет юрисконсульт Дмитрий Станкин.

Специалист уточняет, что, когда срок пропускают по уважительным причинам, либо, когда фактическое принятие необходимо доказывать, восстановление срока и признание права собственности возможно в судебном порядке.

«Нередко встречаются случаи споров между наследниками о правах на имущество умершего, например, оспаривание завещания, выделение обязательной доли, причитающейся нетрудоспособным или несовершеннолетним детям умершего, выделение супружеской доли в составе наследства. Если такой вопрос не урегулирован наследниками при обращении к нотариусу, все спорные вопросы разрешаются в суде», - добавляет Дмитрий Станкин.

Завещаем по новым правилам

Источник: omel.belnotary.by

Но многих волнует и судьба имущества в случае собственной смерти. То, что распорядиться имуществом возможно путем составления завещания у нотариуса давно ни для кого не секрет, но с 2019 года законодатель урегулировал возможность составления совместного завещания супругов.

«В совместном завещании супругов они вправе по обоюдному усмотрению определить последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно: завещать общее имущество, а равно и имущество каждого из них любым лицам; любым образом определить доли наследников на имущество, указать имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов; без указания причин лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, - уточняет Дмитрий Станкин. - Однако следует учитывать, что совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов».

Между тем, в 2019 году появилось и другое значимое предметное нововведение - наследственный договор, который заключается между наследодателем и любым из лиц, призванных к наследованию. Таким договором можно определить круг наследников и порядок перехода прав на имущество после смерти наследодателя к пережившим сторонам договора.

«В договоре может содержаться условие о душеприказчике и возлагаться, на участвующих в наследственном договоре лиц, обязанность совершить какие-либо действия. Причем наследодатель всегда вправе отказаться от соглашения, просто уведомив об этом остальных участников договора. Последние же, в свою очередь, имеют право рассчитывать на возмещение убытков, возникших при исполнении требований».

Эксперт подчеркивает: по Гражданскому кодексу, при заключении наследственного договора или составлении совместного завещания, как и просто завещания, нетрудоспособные или несовершеннолетние дети, нетрудоспособный супруг, родители и иждивенцы по-прежнему вправе наследовать обязательную долю в составе открывшегося наследства.

Но на этом список «популярных проблем» не заканчивается. Нередки случаи, когда в «Правовой эскорт» обращаются и по вопросам страховой пенсии, корпоративного права (создание, ликвидация юрлиц, споры учредителей), прав потребителей, участников госзакупок, разрешения земельных споров, сопровождения сделок с недвижимостью. И подобные вопросы лучше решать с помощью профессионалов, ведь своевременное обращение к юристу может сохранить не только время и денежные средства, но и нервы.

Адрес «Правового эскорта»: Псков, улица Советская, 56/2 (вход со двора, угловой подъезд, цокольный этаж). Телефоны: 8 (906) 223 - 02 - 91, 8 (8112) 70 - 10 - 81.