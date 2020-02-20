Общество

Жителей Псковской области приглашают на учебу в пограничные вузы

Жителей Псковской области приглашают на учебу в Академию ФСБ России (Москва), Академию ФСО России (Орел) и пограничные институты ФСБ России (обучение проводится в интересах ФСБ России).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области, пограничные институты ФСБ России располагаются в Москве, Калининграде, Голицыно (Московская область), Ставрополе (филиал Галицинского пограничного института), Анапе (Институт береговой охраны ФСБ России), Кургане и Хабаровске.

Обучение проводится по очной форме.

Требования к кандидатам:

возраст до 24 лет;

среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное образование.

Кандидаты в обязательном порядке проходят медицинский, профессиональный психологический отбор, а также оценку уровня физической подготовленности.

В качестве вступительных испытаний зачитываются результаты сдачи ЕГЭ и дополнительного испытания профильной направленности. Курсанты имеют статус военнослужащих, срок обучения в образовательных учреждениях засчитывается в выслугу лет. В период обучения они обеспечиваются жильем, питанием, бесплатным медицинским обслуживанием, вещевым и денежным довольствием. На курсантов распространяются социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников органов федеральной службы безопасности.

Информация о правилах приема размещена на официальных сайтах учебных заведений.

По вопросам поступления обращаться в отдел кадров УФСБ России по Псковской области по адресу: г. Псков, Октябрьский проспект, 48 Телефон 8-8112-69-28-15 (для поступающих в Академию ФСБ России), 8-8112-69-29-24 (для поступающих в Академию ФСО России) и 8-8112-69-29-35 (для поступающих в учебные заведения пограничного профиля).