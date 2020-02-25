Общество

Псковские курсанты стали победителями и призерами научного конкурса среди обучающихся вузов России и Республики Беларусь

В Кузбасском институте ФСИН России подвели итоги ежегодного конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу курсантов, студентов и слушателей в 2019/20 учебном году.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, всего было представлено 62 научные работы обучающихся Академии МВД Республики Беларусь, Могилевского института МВД Республики Беларусь, Академии ФСИН России, Омской академии МВД России, Самарского юридического института ФСИН России, Псковского филиала Академии ФСИН России, Сибирского юридического института МВД России, Барнаульского юридического института МВД России.

По итогам конкурса в номинации «История уголовно-исполнительной системы России» курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Никита Елкин одержал победу с научным исследованием «Альтернативные виды наказаний в работе международных пенитенциарных конгрессов XIX – начала XX века».

Псковский курсант Иван Радченко в этой же номинации занял почетное третье место, представив на конкурс научную работу, посвященную альтернативным лишению свободы видам наказаний в трудах отечественных теоретиков права XIX века.

Отметим, что научный руководитель псковских курсантов – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России Роман Иваняков.