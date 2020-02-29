Общество

Правительство России одобрило расширение своих прав в сфере приватизации

Правительство РФ одобрило расширение своих полномочий в части установления единых требований к разработке программ приватизации федерального, находящегося в собственности регионов РФ и муниципального имущества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кабмин.

Правительство также предлагает наделить полномочиями по установлению требований к предоставлению информации об итогах исполнения программ приватизации такого имущества, а также к форме предоставления такой информации. Отмечается, что законопроект вносит изменения в ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

«Законопроектом предусматривается наделение правительства полномочиями по установлению единых требований к разработке программ приватизации федерального имущества, имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации и муниципального имущества», - говорится в сообщении.

Кроме того, законопроект предлагает отменить направление регионами РФ отчетной информации о результатах приватизации муниципального имущества и имущества субъекта в правительство в связи с тем, что уполномоченный орган на ежегодной основе будет представлять отчет о приватизации имущества правительству.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», - говорится в сообщении.