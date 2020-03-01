Общество

Путин считает необходимым отреставрировать музеи Пушкина в России и Молдавии

Президент России Владимир Путин считает необходимой реставрацию пушкинских музеев, в том числе в Крыму и Молдавии, пишет ТАСС.

Как говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля, правительство РФ до 30 июня должно представить проект указа Путина «О 225-летии со дня рождения А.С. Пушкина». В документе необходимо предусмотреть «осуществление комплекса мер по реставрации, ремонту, оборудованию, созданию новой экспозиции музея А.С. Пушкина в Гурзуфе (филиал государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник»); реализацию общероссийской программы реставрации и реэкспозиции мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников в Российской Федерации».

Отдельно выделена необходимость «оказания финансовой и научно-методической помощи Дому-музею А.С. Пушкина в городе Кишиневе (Республика Молдова) в проведении реставрации мемориальных зданий и созданию новой экспозиции».

Также в проекте документа должна быть предусмотрена «реализация проекта федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук» по оцифровке рукописного фонда Пушкинского Дома и созданию научно-просветительского ресурса «Пушкин цифровой».

Еще одно поручение главы государства кабинету министров касается мер «по утверждению, финансированию и реализации программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации».

Доклад по этому вопросу Путин ждет от премьер-министра Михаила Мишустина до 15 апреля, далее - один раз в полгода.