Общество

План поступления доходов в бюджет Пскова от реализации муниципального имущества в 2019 году выполнен на 39,6%

План поступления доходов в бюджет Пскова от реализации муниципального имущества в 2019 году выполнен на 39,6%. Такие данные озвучены КУМИ Пскова в пояснительной записке к проекту решения Псковской городской Думы «Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального имущества города Пскова за 2019 год».

В бюджете города Пскова на 2019 год от реализации муниципального имущества было запланировано поступлений доходов в размере 18 271,7 тыс рублей, а поступило 7 227,7 тыс рублей (39,6% от плана). Для сравнения, в 2016 году план был исполнен на 58,2%, в 2017 - на 51%, в 2018 году - на 147,9%.

В первоначальную редакцию Плана приватизации муниципального имущества на 2019 год были включены 8 объектов нежилого фонда, а впоследствии еще 7 (таким образом, всего к приватизации в прошлом году предполагалось 15 объектов).

Всего в 2019 году было объявлено (с учетом повторных) 14 аукционов и 8 конкурсов. В 2019 году из 9 объектов нежилого фонда из Плана приватизации на 2019 год, по которым были приняты решения об условиях их приватизации, продано 3 объекта на общую сумму 3,4 млн. Рублей. Не проданы 6 объектов: помещения на Луговой, 1б, Н. Васильева, 77а, Октябрьском, 14, здание и участок на Свердлова, 40 и Труда, 4, помещение на Советской, 42.

Основными причинами признания несостоявшимися торгов явились депрессивный рынок недвижимости и низкая ликвидность предлагаемых к продаже муниципальных объектов нежилого фонда. Кроме того, в отношении офисного здания и участка на Свердлова, 40,

объявленный в июле 2019 года аукцион был отменен в целях проработки вопроса о возможности использования муниципального имущества для государственных или муниципальных нужд.

Таким образом, в результате несостоявшихся в 2019 году торгов по продаже 6 объектов в доход бюджета города Пскова не поступили денежные средства в размере (как минимум) 21,6 млн рублей.

Прогнозируемый объем поступлений денежных средств в бюджет города Пскова в случае стопроцентной продажи включенного в План приватизации на 2019 год муниципального имущества составлял 33,8 млн рублей. По объему поступлений денежных средств в бюджет города Пскова от продажи объектов нежилого фонда и земельных участков под зданиями План приватизации на 2019 год выполнен на 26,8 % (поступило 3,4 млн рублей от 12,7 млн рублей запланированных).

Дополнительно к 3 объектам, проданным из Плана приватизации на 2019 год, в 2019 году приватизирован еще 1 объект нежилого фонда – помещение на ул. Кузбасской дивизии, 50.

Таким образом, в 2019 году всего продано 4 объекта нежилого фонда: 3 объекта – из Плана приватизации и 1 объект – по отдельному Решению Псковской городской Думы.

В бюджете города Пскова на 2019 год от реализации муниципального имущества было запланировано поступлений доходов в размере 18 271,7 тыс рублей, а поступило 7 227,7 тыс. Таким образом план поступления доходов от реализации муниципального имущества выполнен на 39,6%. Для сравнения, в 2016 году план был исполнен на 58,2%, в 2017 — на 51%, в 2018 году - на 147,9 %.

Еще 2 531 376,59 рублей были перечислены в 2019 году в бюджет города Пскова от продажи 2 земельных участков, приватизированных одновременно с расположенными на них отдельно стоящими объектами нежилого фонда, включенными в План приватизации на 2019 год.

Таким образом, всего в 2019 году в бюджет города Пскова от приватизации муниципального имущества поступило 9 759,1 тыс рублей.