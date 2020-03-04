Общество

Правительство выделило свыше 113 млн рублей на увеличение зарплат псковских медиков

Правительство РФ распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Свыше 113 млн рублей из них будет направлено в Псковскую область. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.



Фото: apcmed.ru

«Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала», - говорится в распоряжении, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Кроме того, в документе указано, что при недостатке бюджетных ассигнований, выделенных бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, Федеральному ФОМС необходимо дополнительно предоставлять иные межбюджетные трансферты для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала за счет средств резерва, предусмотренного распределением, утвержденным настоящим распоряжением - без внесения в него изменений.

«Важно преодолеть недостаток кадров, особенно в первичном звене здравоохранения, сделать медицинскую помощь более качественной и максимально доступной вне зависимости от места жительства человека», - сообщил премьер-министр на заседании правительства при рассмотрении проекта распоряжения.

Самое большое софинансирование предусмотрено Московской области (2,68 миллиарда рублей) и Санкт-Петербургу (1,71 миллиарда).

Для Псковской области установлена сумма в 113 млн 893,8 тыс. рублей.

В списке субъектов федерации Псковская область занимает 42 позицию по объему выделенных средств.