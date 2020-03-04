Общество

На надбавки псковским медработникам за выявление рака у пациентов направят свыше 4 млн рублей

Правительство РФ выделило 1,2 млрд рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования на стимулирующие денежные выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний. В Псковскую область из этих средств будет направлено 4 млн 219 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения», - говорится в документе.

«Свыше 1 млрд рублей мы направим на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за качественную диагностику онкозаболеваний. Наша основная цель – добиться ранней диагностики рака», - сообщил премьер-министр на заседании правительства при рассмотрении проекта распоряжения.

Самое большое софинансирование предусмотрено Москве (68 млн рублей) и Московской области (38 млн рублей). В списке субъектов федерации Псковская область занимает 68 позицию по объему выделенных средств.