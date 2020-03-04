Общество

Псковская область отметит 6-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией

Псковская область отметит 6-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией праздничными мероприятиям. В течение почти двух недель, с 13 по 25 марта, в регионе будет проходить фестиваль «Крымская весна». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

Фото пресс-службы администрации Псковской области. 2019 год.

Центральным событием в Пскове станет концерт «Крымская весна - весна надежды!», который состоится 15 марта в центре города. В рамках фестиваля в областной универсальной научной библиотеке специалисты представят несколько книжных выставок, посвященных писателям Крыма и обзору публикаций о событиях 2014-го года. Одну из них - «Любимый Крым», можно будет посетить виртуально на сайте библиотеки.

В Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике будет работать выставка «Мы снова вместе». Кроме того, школьники смогут посетить тематические экскурсии. В областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова с 20 по 22 марта пройдет 8-й Псковский международный конкурс юных исполнителей.

По случаю годовщины присоединения Крыма в Пскове планируется также ряд спортивных мероприятий. 14 марта в центре единоборств состоится первенство Северо-Западного федерального округа по боксу среди юношей и девушек 2004-2005 года рождения. В универсально-спортивном комплексе «Олимп» 22 марта команды юношей и девушек встретятся в финале СЗФО в рамках школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». В эти же дни в Доме спорта пройдут соревнования по волейболу среди женщин (первая лига) в рамках Чемпионата России, а в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» состоится Чемпионат СЗФО по ММА.

Также в рамках фестиваля «Крымская весна» в Псковской областной филармонии пройдет 46-й Фестиваль русской музыки.

В Великих Луках годовщину воссоединения Крыма с Россией отпразднуют 15 марта в центре города концертом «Крым и Россия — вместе навсегда». Также ряд мероприятий планируется в библиотеках южной столицы региона. Например, в Великолукской центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского пройдет книжная выставка «Крым-частица России», а в Городской детской библиотеке имени А. П. Гайдара вспомнят патриотов и героев Крыма разных лет.

В рамках фестиваля «Крымская весна» в Доме культуры имени Ленинского комсомола 18 марта состоится концерт хора Валаамского монастыря.

Праздничные мероприятия запланированы и в других муниципалитетах региона.

Напомним, 18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией. Именно в этот день в 2014 году Крым официально вошёл в состав Российской Федерации. Уже на протяжении нескольких лет в памятную дату во всех городах республики, а также во многих субъектах РФ проходят праздничные мероприятия. В Пскове они проводятся в формате фестиваля под названием «Крымская весна».