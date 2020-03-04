Общество

Псковские дети-сироты встретили весенний праздник с курсантами академии ФСИН

Курсанты совета самоуправления Псковского филиала Академии ФСИН России побывали в гостях у воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, где провели конкурс «А ну-ка, девочки!».

Программа, подготовленная в честь Международного женского дня, включала в себя соревнования, в которых приняли участие две команды девочек: «Молния» и «Винкс», сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

«Участницам пришлось нелегко: они выстраивались по росту и размеру ноги, сочиняли стихотворения, делали друг другу прически и наряды из подручного материала, примеряли на себя роль Золушки, сортируя крупы», – сказала курсант Екатерина Сиренченко, которая оценивала работу команд.

Курсант Алина Гудилова, которая также была в составе жюри конкурса, отметила, что девочки проявили артистизм, смекалку и находчивость, чем порадовали зрителя, подняв всем настроение.

В ходе конкурса мальчики поддерживали девочек не только одобрительными возгласами, но и подсказками к отгадыванию сложных загадок, рассказали организаторы.

«По итогам конкурса «А ну-ка, девочки!» победила дружба, потому что все девочки прекрасно поют и танцуют, умеют отвечать на самые каверзные вопросы и находить выход из любой ситуации, а мальчики им в этом помогают», – сказала представитель совета самоуправления курсантов и студентов Псковского филиала Академии ФСИН России Екатерина Давыдова.

Напомним, что накануне Дня защитника Отечества курсанты образовательной организации провели в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, конкурс «А ну-ка, мальчики!».