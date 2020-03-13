Общество

Аукционы на поставку специализированной лесопожарной техники объявлены в Псковской области

Аукционы на поставку специализированной лесопожарной техники для государственных нужд в целях модернизации объявил комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области. Аукционная документация опубликована на сайте госзакупок.

Один аукцион объявлен на поставку четырех малых лесопатрульных комплексов. Начальная цена контракта - 10 млн 746 тыс. рублей. Источник финансирования — бюджет региона в рамках Федерального проекта «Сохранение лесов». Второй аукцион касается поставки пяти пожарных автомобилей. Начальная цена контракта — 22 млн 250 тыс. рублей.

Также комитет объявил аукцион на поставку трех колесных тракторов. Максимальная цена - 5 млн 556 тыс. рублей.

Срок поставки - до 1 июня 2020.