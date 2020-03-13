Общество

С 16 марта в МФЦ будут сокращать приемные часы по живой очереди из-за угрозы коронавируса

На площадке многофункциональных центров в Пскове и Великих Луках предпринят ряд мер, направленных на снижение рисков распространения вирусных инфекций, в том числе коронавируса. Меры имеют не только санитарно-профилактический характер, но и административный, сообщили Псковской Ленте Новостей в МФЦ.

«Наше учреждение ежедневно посещают более 1000 человек, поэтому решение по переводу приема граждан только по предварительной записи является острой необходимостью. Время, которое граждане находятся в общественном месте, должно быть максимально минимизировано, поэтому с 16 марта начинаются мероприятия по сокращению приемных часов по живой очереди», - пояснила директор ГБУ ПО «МФЦ» Екатерина Ершова.

По ее словам, первым этапом на предварительную запись будут переведены рабочие субботы в Пскове и Великих Луках. Уже 21 марта попасть на прием без предварительной будет нельзя. Затем будут сокращаться часы приема по живой очереди и в рабочие дни.

«Всю информацию мы будем размещать на наших официальных ресурсах. Обращаю внимание, что переход на предварительную запись не сократит количество принятых заявителей, он направлен исключительно на упорядочивание приема, поэтому просим планировать свой визит заранее, а именно минимум за один день», - отметила Екатерина Ершова.

Осуществить предварительную запись можно посредством мобильного приложения «Мои Документы Онлайн» или на официальном сайте МФЦ.

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