Общество

Псковский «Горводоканал» приостанавливает начисление пени на задолженность абонентов

В связи с введением ограничения личного приема граждан с 17 марта МП г.Пскова «Горводоканал» приостанавливает начисление пени на задолженность абонентов - физических лиц до особого распоряжения об отмене ограничительных мер по профилактике коронавируса. Об этом сообщается в социальных сетях предприятия.

Напомним, с 17 марта введен режим ограничения доступа на объекты МП г. Пскова «Горводоканал». Данное решение принято в соответствии с указом губернатора Псковской области от 15 марта 2020 года «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», а также для обеспечения бесперебойной и безопасной работы предприятия.

Абонентам рекомендуют пользоваться единым многоканальным телефоном - 79-21-12, а также дистанционными сервисами.