Общество

Псковские полицейские и общественники подарили библиотекам книги

В Пскове полицейские и общественники присоединились к всероссийской акции «Марафон добра для сельских библиотек», приуроченной к 75-летию Великой Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Цель этого благотворительного мероприятия - пополнить фонды сельских библиотек. Члены общественного совета ведомства Меружан Вермишян и Анна Смирнова стали инициаторами проведения акции. К ней присоединились стражи порядка. К примеру, старший референт отделения информации и общественных связей областного УМВД лейтенант внутренней службы Дарья Чистякова предложили экземпляры из своей личной библиотеки.

В дар районным и сельским библиотекам Псковской области переданы несколько десятков томов. Здесь классические и современные художественные произведения, исторические и научно-популярные, а также зарубежные детективы, научная фантастика. Особое место занимают духовная литература и детские издания.

«Мы хотим, чтобы литература из наших личных собраний стала достойным подарком для читателей области. Тем более, в знаменательный год 75-летия Победы. Ведь ничто нас так не обогащает и сближает, как интересная и умная книга», - отметил Меружан Вермишян.

Организаторы акции поблагодарили полицейских и общественников за эту добрую инициативу и заверили, что переданная ими литература станет, безусловно, востребованной и будет способствовать развитию культуры чтения среди населения.