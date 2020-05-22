Общество

В Минобрнауки планируют завершить зачисление в вузы в августе

Минобрнауки рассчитывает, что зачисление 100% первокурсников пройдет в августе, заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.

Он отметил, что сроки приемной кампании зависят от окончания проведения ЕГЭ, сообщает ТАСС.

«Пока мы предполагаем по обычной формуле, то есть первым приказом зачисляются те, кто имеет особые льготы, особые права, потом приказ на зачисление 80% абитуриентов и, наконец, последний приказ, когда зачисляются оставшиеся. И 100% зачисления мы произведем в августе, вот такой предварительный график», - сказал он в эфире одной из радиостанций.

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Ранее Минпросвещения решило перенести ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что проведение ЕГЭ в этом году начнется 29 июня, его будут сдавать только те выпускники, которые поступают в вузы.