Общество

Псковское УФССП проведет горячую линию по вопросам взыскания алиментов

28 мая в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области состоится горячая линия по вопросам взыскания алиментов.

В преддверии Международного дня защиты детей заместитель руководителя управления – заместитель главного судебного пристава Псковской области Елена Елисеева ответит на вопросы жителей региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Все желающие смогут получить консультации, касающиеся возбуждения исполнительных производств по алиментам, расчета задолженности, применения к должникам мер принудительного исполнения, административного и уголовного воздействия на неплательщиков алиментных платежей.

Звонки будут приниматься с 11:00 до 13:00 по телефону 8(8112)699-098.