Общество

В Псковском МЧС напомнили, как пользоваться огнетушителем

Огнетушитель - это техническое устройство, с помощью которого возможно потушить первичный очаг возгорания. Каждый человек должен знать, как устроен и как действует огнетушитель, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«Множество пожаров можно было бы избежать, самостоятельно сдержав небольшой очаг возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. Одним из таких средств является огнетушитель», - рассказали спасатели.

Огнетушители бывают нескольких видов:

пенные - предназначены для тушения горючих жидкостей (бензин, масло, лак, краска) и очагов пожаров твердых материалов на площади не более 1 кв.м, за исключением установок, находящихся под напряжением;

порошковые - подходят для тушения загораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, лаков, красок, пластмасс, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 вольт;

углекислотные - предусмотрены для тушения различных веществ и материалов, электроустановок под напряжением, любых жидкостей. Они применяются эффективно при объемном тушении и когда для тушения пожара необходимы огнетушащие составы, не повреждающие защищаемое оборудование или объекты (музейные экспонаты, компьютерную технику, аппаратуру радиоэлектронную, архивы и т.д.). Углекислота, попадая на горящее вещество, охлаждает и производит его тушение. Она не оставляет следов, испаряясь.

Часто из-за неправильной борьбы с огнем можно не только не погасить пламя, но еще больше усугубить ситуацию. А иногда случается, что огонь удалось погасить, а он разгорелся вновь. Неэффективное тушение является наиболее частой причиной повторного возгорания.

Особенность огнетушителей в том, что они действуют кратковременно – от 10 до 40 секунд. За такой короткий интервал вы обязаны сделать все правильно – на ошибки просто нет времени.

Чтобы не подвергать себя и имущество риску, знайте основные правила использования огнетушителем:

Сорвите пломбу, выдерните чеку, направьте раструб на очаг возгорания и начните тушение.

Огнетушитель держите вертикально.

Огнетушитель должен храниться вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей, при средней температуре, вне досягаемости детей.

При использовании огнетушителя категорически запрещено:

эксплуатация огнетушителей с наличием вмятин, вздутостей или трещин в корпусе, на запорно-пусковом устройстве, на накидной гайке, а также в случае нарушения герметичности соединения узлов огнетушителя и неисправности индикатора давления;

наносить удары по огнетушителю;

разбирать и перезаряжать огнетушители лицам, не имеющих право на проведение таких работ;

бросать огнетушители в огонь во время применения по назначению и ударять ими о землю для приведения его в действие;

направлять насадку огнетушителя (гибкий шланг, сопло или раструб) во время его эксплуатации в сторону людей;

использовать огнетушители для нужд, не связанных с тушением пожара (очага возгорания).

Использованные огнетушители (даже если их заряд использован не полностью), а также огнетушители с сорванными пломбами необходимо отправлять на перезарядку.

Соблюдая правила пользования огнетушителями, вы сможете обезопасить свою квартиру или организацию. Но помните – в случае пожара звоните «101» и «112».