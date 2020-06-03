Общество

Столетнее дерево просит спилить жительница Гдова

Столетнюю аварийную лиственницу у четырехквартирного дома просит убрать жительница Гдова. С такой просьбой горожанка обратилась на сайт губернатора Псковской области.

По словам местной жительницы, сейчас в доме проживают два инвалида, которые не в состоянии самостоятельно спилить дерево. «Во время ветра с дерева падают сучья, которые могут повредить ветхий дом или убить человека. Денег и физических сил на самостоятельную уборку дерева у меня нет», - написала женщина.

Горожанка уверяет, что уже обращалась в Гдовскую волость с просьбой убрать дерево, но там не признали лиственницу аварийной и ответили отказом.

На сайте губернатора власти района пообещали повторно провести обследование дерева и сообщить о его результатах жительнице Гдова дополнительно.