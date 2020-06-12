Из-за массы обращений псковский защитник детей проведет телефонный прием

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова организует 18 июня телефонный прием граждан, пишет «МК в Пскове».
По словам детского омбудсмена, к идее подтолкнули невозможность проводить личные приемы, а также многочисленные обращения через соцсети и по электронной почте.
Прием по телефону пройдет в четверг, 18 июня, с 12.00 до 15.00. Телефон (8112) 724202.
Наталия Соколова рассмотрит вопросы по реализации прав и законных интересов детей на территории Псковской области, проконсультирует по «детским» вопросам, примет жалобы или предупреждения об опасных ситуациях, угрожающих детям.