Общество

X Русские Ганзейские дни в Великом Новгороде перенесены на конец сентября

Мероприятия, посвященные Дню города и X Русским Ганзейским дням в Великом Новгороде, перенесены на 19-20 сентября 2020 года, в связи с действующими ограничительными мерами по распространению коронавирусной инфекции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе органов местного самоуправления.

Известна предварительная программа проведения праздника:

19 сентября (суббота):

- Праздничное ганзейское шествие

- Церемония открытия «X Русских Ганзейских дней»

- Презентационная ярмарка городов Союза русских Ганзейских городов

- «Сытные ряды»

- Средневековая ярмарка «Ганзейский торг»

- «Потешный город»

- Фестиваль хоровых коллективов

- Фестиваль средневековой музыки

20 сентября (воскресенье):

- Презентационная ярмарка городов Союза русских Ганзейских городов

- «Сытные ряды»

- Средневековая ярмарка «Ганзейский торг»

- Парад судов на реке Волхов

- Фестиваль арт-объектов

- Средневековый конный турнир

- Ганзейский квест

Проведение экономического форума Русских Ганзейских городов в рамках данных мероприятий не планируется. Уточненная программа мероприятий будет опубликована позже.

Напомним, Великий Новгород - первый российский город, получивший право принять у себя делегации из более ста городов Европы, стал хозяином XXIX Ганзейских дней в 2009 году. Именно поэтому с 2011 года подобное масштабное мероприятие было решено проводить в Ганзейских городах России.