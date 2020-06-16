X Русские Ганзейские дни в Великом Новгороде перенесены на конец сентября

Мероприятия, посвященные Дню города и X Русским Ганзейским дням в Великом Новгороде, перенесены на 19-20 сентября 2020 года, в связи с действующими ограничительными мерами по распространению коронавирусной инфекции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе органов местного самоуправления.
Известна предварительная программа проведения праздника:
19 сентября (суббота):
- Праздничное ганзейское шествие
- Церемония открытия «X Русских Ганзейских дней»
- Презентационная ярмарка городов Союза русских Ганзейских городов
- «Сытные ряды»
- Средневековая ярмарка «Ганзейский торг»
- «Потешный город»
- Фестиваль хоровых коллективов
- Фестиваль средневековой музыки
20 сентября (воскресенье):
- Презентационная ярмарка городов Союза русских Ганзейских городов
- «Сытные ряды»
- Средневековая ярмарка «Ганзейский торг»
- Парад судов на реке Волхов
- Фестиваль арт-объектов
- Средневековый конный турнир
- Ганзейский квест
Проведение экономического форума Русских Ганзейских городов в рамках данных мероприятий не планируется. Уточненная программа мероприятий будет опубликована позже.
Напомним, Великий Новгород - первый российский город, получивший право принять у себя делегации из более ста городов Европы, стал хозяином XXIX Ганзейских дней в 2009 году. Именно поэтому с 2011 года подобное масштабное мероприятие было решено проводить в Ганзейских городах России.