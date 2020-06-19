Общество

Общественную территорию рядом с ДМШ №4 планируется благоустроить в Пскове

Общественную территорию рядом с Детской музыкальной школой №4 планируется благоустроить в городе Пскове. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове депутат городской Думы от фракции «Справедливая Россия» Юлия Пожидаева, рассказывая о ближайших планах по решению проблем 9-го избирательного округа.

«На территории моего округа удалось благоустроить Аллею ветеранов. Это не только моя заслуга. Это заслуга многих людей, в том числе депутата Псковского областного Собрания Юрия Сорокина. Аллея стала комфортной для прогулок, в том числе для времяпрепровождения старшего поколения», - рассказала Юлия Пожидаева.

«В планах продолжить благоустройство общественной территории ближе к музыкальной школе №4. Надеюсь, у нас получится. А если к этому еще прибавить благоустройство двора на Западной, 7-9, будет вообще замечательно», - добавила депутат.

Среди решенных проблем 9-го округа она назвала ремонт кровель домов №41 и №47 по улице Народной. «Это была самая большая проблема с тех пор, как я только приступила к обязанностям депутата. В дождь вода лилась по стенам и проводам. Удалось решить эту проблему. Дома включили в краткосрочную программу капремонта, кровля отремонтирована, и это наша маленькая победа», - заключила Юлия Пожидаева.