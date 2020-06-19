Общество

Первый региональный онлайн-форум молодых семей стартует в Псковской области 21 июня

Первый региональный онлайн-форум молодых семей стартует в Псковской области 21 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, форум организуется управлением общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области при содействии Центра социального проектирования и добровольчества «Команды 2018» для инициативных молодых семей из всех районов Псковщины. Он станет площадкой для консолидации инициатив молодых семей, выявления наиболее перспективных идей и проработки неразработанных инициатив, повышения эффективности гражданского общества Псковской области.

Заявки на участие принимались организационным комитетом в период с 8 по 18 июня. К концу первой недели заявочной компании поступили первые заявки из Великих Лук, Пскова, Дедовического, Палкинского, Островского, Красногородского, Опочецкого, Бежаницкого районов.

Планируется организация подключения всех участников 21 июня и 7 июля, а также индивидуальное сопровождение участников форума в течение промежуточного этапа (с 22 июня по 6 июля) с целью проработки проектных заявок, сформированных на основании существующих инициатив.

Первый день форума – 21 июня – направлен на знакомство участников и получение теоретических знаний для оформления инициатив в формат проектной заявки. Второй день – 7 июля – будет посвящен презентациям проектов, получению обратной связи по проектам и приобщения к Всероссийскому празднику – Дню любви, семьи и верности. Образовательная программа форума содержит совместные мероприятия для родителей и их детей. По итогам форума наиболее перспективные проекты будут доработаны для участия во Всероссийском форуме молодых семей.

В рамках форума планируется выступление руководителя Проект-центра уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, руководителя Агентства социально-демографического развития, председателя Экспертного совета Ассоциации организаций по защите семьи Григория Сайфуллина.