Общество

«Лихорадка закончилась! Пора работать!»: Облсовпроф перезапускает работу «первички» «Псковпассажиравтотранса»

19 июня по инициативе первичной профсоюзной организации ГППО «Псковпасажиравтотранс» состоялась встреча с руководителем предприятия Юрием Киргинцевым. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В данном совещании приняли участие председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и председатель отраслевого профсоюза автотранспорта и дорожного хозяйства Василий Дворниченко. Обсуждались вопросы социального партнерства, своевременность и полнота заработной платы, исполнение коллективного договора на предприятии, а также частные проблемные моменты работников предприятия.

По итогам встречи было принято решение проводить ежемесячно встречи с работниками структурных подразделений предприятия, привлекая специалистов облсовпрофа, а также максимально информировать работников о ситуации на предприятии, о работе первичной профсоюзной организации, обкома профсоюза и профобъединения. Председатель Псковского облсовпрофа поблагодарил Юрия Киргинцева за открытый и откровенный разговор и выразил надежду на дальнейшие взаимодействие.

«Мы должны перезапустить работу профсоюзной организации на предприятии. Сегодня необходимо понимать, что только все вместе, в единой связке мы сможем эффективно решать стоящие перед работниками, предприятием и профсоюзом задачи. Уверен, у нас все получится. Лихорадка закончилась! Пора работать!» - заключил председатель облсовпрофа Игорь Иванов.