Общество

В Псковской области чтят память героев войны с фашизмом

Патриотические акции пройдут в Псковской области в День памяти и скорби, 22 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона. В этот день 79 лет назад началась Великая Отечественная война – фашистские захватчики без предупреждения напали на Советский Союз.

Каждый год в памятную дату в России проходят траурные мероприятия и приспускаются государственные флаги. И 2020-й не стал исключением, несмотря на ограничения, введенные в связи с коронавирусом.

Сегодня можно присоединиться к благотворительной международной акции «Свеча памяти», которая организована в новом формате - на специализированной интернет-площадке деньпамяти.рф. Каждый желающий может зажечь свою виртуальную свечу памяти на сайте, чтобы почтить память 27 миллионов погибших в 1941-1945 годы. На портале не только размещена карта России со всеми символическими огнями, но и представлена информация о начале войны и воспоминания очевидцев того времени. За все зажженные свечи благотворительный фонд «Память поколений» будет начислять средства, которые затем направят на оказание помощи ветеранам.

Акция также пройдет в социальных сетях. Пользователям интернет-сообществ «ВКонтакте» и «Одноклассники» предложили поделиться со своими друзьями подарком в виде свечи, тем самым отдав дань памяти жертвам войны. Пользователям социальной сети Instagram доступна маска со свечой, с помощью которой они смогут разместить тематическое видео в сторис и поделиться им со своими подписчиками.

22 июня в 12:15 по московскому времени одновременно во всей стране будет объявлена минута молчания в память о павших воинах и мирных жителях в годы Великой Отечественной войны. В этот момент будет прервано теле- и радиовещание.

Кроме того, сегодня по всей стране пройдет акция «Великое кино великой страны». В рамках мероприятия состоится бесплатный показ художественного фильма «Судьба человека» и документальной ленты «Простые главные слова», где популярные актеры читают стихи молодых поэтов, погибших в годы Великой Отечественной войны.