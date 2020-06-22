Общество

Более 45% читателей ПЛН считают, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной

Более 45% читателей ПЛН относятся к обязательной вакцинации от коронавируса скорее негативно, и считают, что она должна быть добровольной. Это показал опрос на тему «Как вы относитесь к всеобщей вакцинации от коронавируса?», проведенный на сайте Псковской Ленты Новостей.

Почти 25% респондентов относятся к всеобщей вакцинации отрицательно, так как не доверяют Минздраву и врачам. В то же время около 17% опрошенных уверены, что вакцинировать нужно всех, поскольку только так можно справиться с COVID-19.

Еще 7,23% участников опроса выступили против вакцинации. Они считают, что нужно лечить больных, а не делать уколы здоровым. 4,62% читателей поддерживают идею о всеобщей вакцинации. По их мнению, благодаря прививкам у людей сильный иммунитет.

Меньше 1% респондентов думают, что необходимо вакцинировать только наименее защищенные слои населения, а именно пенсионеров и детей.

Всего в опросе приняли участие 1536 человек.