Общество

Правила содержания собак и кошек в Пскове признают утратившими силу

Правила содержания принадлежащих гражданам собак и кошек в Пскове, действующие с 2003 года, планируется признать утратившими силу. Соответствующий проект решения городской Думы рассмотрен 23 июня на заседании думского комитета по ЖКХ и благоустройству, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как доложила начальник Контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова, проект предусматривает внесение изменений с целью приведения нормативно-правовых актов в соответствие с региональным законом № 268 «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» и федеральным законом № 498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Глава Пскова Елена Полонская уточнила, каковы будут дальнейшие действия муниципалитета в части отлова бездомных животных, будет ли он являться заказчиком этих работ. Наталья Симонова предположила, что после признания прежних Правил содержания кошек и собак утратившими силу предстоит на основании 498-го федерального закона принять новый акт и определиться, будут ли регионом переданы на уровень города полномочия по отлову бездомных животных.

По итогам обсуждения решено на следующем заседании комитета заслушать информацию администрации Пскова по отлову и содержанию бездомных животных.