Общество

У всех членов Общественной палаты Пскова есть желание быть полезными городу — Елена Полонская

«У всех членов Общественной палаты Пскова есть желание быть полезными городу», - сказала глава Пскова Елена Полонская на сессии Псковской городской Думы, отчитываясь о работе за год, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она напомнила, что для реализации общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления создано две новых негосударственных структуры: Общественная палата города Пскова и Молодежный совет при главе города.

В состав Общественной палаты вошли 15 человек, из них - 5 граждан, утвержденных главой города, 5 представителей общественных объединений, зарегистрированных на территории Пскова и 5 граждан, избранных членами Общественной палаты. «В новом составе много уважаемых в Пскове общественников, людей, реализующих успешные социально значимые проекты, знающих болевые точки во многих сферах нашей жизни, - подчеркнула Елена Полонская. - У всех, кто вошел в этот созыв палаты, есть желание быть полезными городу - работать, в конечном счете, на повышение уровня жизни и благосостояния псковичей».

Молодежный совет, по словам Елены Полонской, также сделал свои первые рабочие шаги. Он был сформирован в марте 2020 года на конкурсной основе. Было решено, что в него войдут псковичи, достигшие 14-летнего возраста - именно в школьные годы начинает активно открываться потенциал человека.

На конкурс было подано 34 заявления молодых людей от 14 до 30 лет, комиссии предстояло выбрать лишь 15 – лучших. Претенденты, которые не смогли попасть в основной состав, зачислены в кадровый резерв и вовлечены в деятельность Молодежного совета.

«К сожалению, формирование Молодежного совета совпало с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции, но, благодаря современным технологиям, это никак не повлияло на работу Совета: молодые псковичи оперативно включились во все мероприятия, начиная от мониторинга проведения дезинфекции подъездов, участия в акциях по раздаче средств защиты до онлайн-мероприятий празднования 9 мая (акции "Окна Победы", "Флаг России в каждое окно", раздача георгиевских ленточек и конкурса рисунков к Дню Победы)», - пояснила глава города.

154 работы было прислано на конкурс детских рисунков, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В дальнейшем запланировано проведение вернисажа на улицах города после снятия ограничительных мер. Многие члены Молодежного совета вошли в состав движения «Волонтеры Конституции». Они уже прошли обучение, некоторые решили стать наблюдателями во время голосования по поправкам в Конституцию, подав соответствующие заявки.

1 июня, ко Дню защиты детей, они провели волонтерскую акцию в Псковском центре детей, оставшихся без попечения родителей, организовав субботник с дезинфекцией детской площадки, передали подарки и гостинцы для воспитанников учреждения.

Сейчас члены Молодежного совета активно включились в разработку Стратегии развития Пскова до 2030 года. Также они проводят мониторинг городских школ на предмет безопасности: проверяют наличие искусственных дорожных неровностей, дорожной разметки, ограждений в границах территорий школ, уточнила Елена Полонская.