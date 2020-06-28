Общество

Гордума Пскова поддержала инициативу Олега Брячака об увеличении срока выделения земельных участков многодетным семьям

Депутат Псковской городской Думы Олег Брячак выступил с новой законодательной инициативой, согласно которой предлагается увеличить срок выделения земельных участков многодетным семьям. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, законодательная инициатива Псковской городской Думы по внесению в Псковское областное Собрание проекта изменений в закон Псковской области "О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно на территории Псковской области" был рассмотрен на сессии гордумы 30 июня.

«Смысл данного законопроекта — поддержка многодетных семей. У государства есть возможность выделять гражданам участки, но у граждан не всегда есть возможность их получить», - пояснил Олег Брячак, заметив, что за год числ семей Пскова, ожидающих получения участков, увеличилось более чем на тысячу. «Это значит, что право у семей на землю есть, а результатов нет. Этим законопроектом мы помогаем государству исполнить свои обязанности перед многодетными семьями и увеличиваем срок получения многодетными земельных участков. Получается, что когда ребенку исполняется 18 лет, семья не может получить участок. Мы предлагаем увеличить возраст «ребенка» до 23 лет, то есть на пять лет. Считаю, это прекрасная инициатива, не требующая затрат бюджета», - резюмировал Олег Брячак.

Депутаты большинством голосов эту инициативу одобрили. Теперь она будет внесена в областное Собрание.