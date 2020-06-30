Общество

Лидера псковской организации малолетних узников наградят медалью «За заслуги перед Псковом»

Председатель региональной общественной организации «Несовершеннолетние узники фашистских концлагерей» Раиса Кузина будет награждена медалью «За заслуги перед Псковом». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на сессии городской Думы 30 июня.

Раиса Кузина родилась в Псковском районе в 1938 году. Во время Великой Отечественной войны ее семью вывезли из деревни оккупанты для принудительного труда, так она оказалась в Восточной Пруссии, где находилась до освобождения Красной Армией в марте 1945 года.

Свой трудовой путь Раиса Петровна начала на Псковском телефонном заводе монтажницей телефонной аппаратуры, работала мастером, инженером-технологом, экономистом труда. После ухода на пенсию стала активно заниматься общественной работой, награждена почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора Псковской области, администрации региона, главы Пскова, депутатов областного Собрания.