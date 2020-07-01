Общество

Псковского губернатора просят защитить «каменную бабу»

Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова просят защитить памятник истории и культуры у деревни Поречье Стругокрасненского района. Соответствующее обращение оставил 1 июля на сайте главы региона Алексей Федоров.

Автор имеет в виду археологический памятник «каменный крест (каменная баба)». Он занесен в Кадастр особо охраняемых природных территорий и охраняется государством в соответствии с федеральным законом №33 «Об особо охраняемых природных территориях» и постановлением правительства РФ от 19 октября 1996 года №1249.

Автор обращения сообщает, что на расстоянии около 20 метров от памятника происходит разработка карьера с выемкой грунта. «Объект хотя и описан в Кадастре природных и историко-культурных объектов Псковской области (Кадастр "Достопримечательные природные и историко-культурные объекты Псковской области". ПГПИ, Псков, 1997. С.151), но не поставлен на учет в качестве объекта культурного наследия, и зона охраны данного объекта не определена», - написал он.

По словам Алексея Федорова, памятник находится под угрозой уничтожения. Он просит выдать предписание на приостановку дальнейших работ по расширению карьера в направлении памятника, дать указания для регистрации данного объекта культурного наследия и по установлению границ охранной зоны памятника.

«Прошу вас, не дайте уничтожить один из немногих антропоморфных крестов на севере Псковской области, уникальный памятник на историческом месте, который имеет не только древнюю историю и упоминания в этнографическом материале, но является местом поклонения многих жителей ближайших окрестностей», - говорится в обращении.