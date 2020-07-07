Общество

Более 9 тысяч заявлений на льготы по имущественным налогам подали псковичи в 2020 году

Налоговые органы Псковской области завершили кампанию по информированию жителей региона о налоговых льготах для физических лиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УФНС.

Информационная кампания проводилась в целях подготовки к массовому формированию в 2020 году налоговых уведомлений по уплате имущественных налогов за 2019 год. Информация о предоставлении льгот была размещена в региональных и местных печатных изданиях, электронных СМИ и на телевидении, на стендах и официальных сайтах органов местного самоуправления, а также в МФЦ.

При информировании, в первую очередь, акцент делался на определенные группы людей (пенсионеров, малообеспеченные семьи, граждан, ставших льготниками в 2019 году), а внимание обращалось на самые актуальные для населения вопросы:

На какие льготы имеют право пенсионеры и предпенсионеры?

Как подать заявление на льготу?

Какие для этого нужны документы?

Какие дополнительные льготы по имущественным налогам предусмотрены в Псковской области для многодетных семей?

Таким образом, с 1 января 2020 года о льготе по имущественным налогам за 2019 год заявили 9453 жителя Псковской области.

Напомним, узнать о льготах по имущественным налогам, можно в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», расположенном на главной странице сайта ФНС России. Сервис позволяет выбрать муниципальное образование, вид налога и налоговый период, и по заданным критериям осуществляет поиск нормативного правого акта, который устанавливает ставки и льготы.