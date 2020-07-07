Общество

Михаил Ведерников поблагодарил участников форума молодых семей за созидательную работу

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил участников форума молодых семей за активность и созидательную общественную работу. Об этом он заявил, подключившись к онлайн-форуму 7 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Для нас всех семья имеет особое значение. Совестный труд, доверие, участие в реализации важных социальных проектов вызывает уважение», - заявил глава региона.

Он отметил, что совместный форум молодых семей, который проходил в прошлом году в Печорском районе, показал сколько семей региона готовы активно включаться в работу над проектами. «Я уверен, что многие из сегодняшних проектов имеют реальную возможность получить федеральную поддержку. Благодарю за активность, за созидательную общественную работу и хочу поздравить всех с наступающим праздником - Днем семьи, любви и верности. Счастья вам, здоровья и благополучия», - сказал губернатор.

Напомним, в рамках промежуточного этапа первого регионального онлайн-форума молодых семей Псковской области в период с 22 июня по 6 июля участники подготовили 15 проектов, 12 из которых вышли на презентацию в рамках заключительного дня форума.

Смотрите также 27 псковских семей поделились своими инициативами и идеями

Среди наиболее острых проблем в районах у молодых семей чаще всего отмечались инициативы по созданию общественного спортивного пространства для детей и молодежи, созданию клубов для молодых семей с возможностью получения адресных юридических, психологических и иных консультаций, формированию безопасного интернет-пространства для детей младших классов; ведению систематичной работы с молодежью по патриотическому воспитанию через восстановление памятников и захоронений Великой Отечественной войны.