Общество

Прокуратура проверила соблюдение псковскими юрлицам и предпринимателям закона в сфере ТКО

В адрес 40 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Псковской области вынесены представления прокуратуры о недопустимости нарушения законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регоператора.

В 2020 году в ходе деятельности регоператора было выявлено незаключение договоров на вывоз ТКО с 20 индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории города Острова и Островского района, Пскова и Псковского района (преимущественно предприятия, занимающиеся оптовой и розничной торговлей).

«Экопром» передал соответствующие материалы в прокуратуру для проведения внеплановых проверок. В результате органы прокуратуры указали данным ИП и юрлицам на необходимость заключения договоров с региональным оператором. Во исполнение представлений прокуратуры в адрес регоператора поступают обращения от предпринимателей и юридических лиц, нарушивших законодательство. В настоящий момент идет процесс заключения договоров на оказание услуг по обращению с ТКО.

Кроме того, имеются 20 юридических лиц, заключивших договор с ООО «Экопром», но при этом в нарушение требований действующего законодательства об отходах производства и потребления, природоохранных норм не подающие заявки в адрес регоператора на вывоз ТКО или подающие такие заявки крайне редко. Данное обстоятельство расценивается как неисполнение обязанности потребителя услуги по обращению с ТКО, сокрытие реального объема отходов со стороны данных лиц. В основном, указанные компании занимаются производством пищевой продукции, оптовой торговлей, также в списке нарушителей есть ресурсоснабжающие организации и садоводческие товарищества.

Также зафиксированы факты осуществления тремя юридическими лицами (объектами размещения отходов) деятельности по размещению ТКО, минуя регионального оператора. При этом в соответствии с законодательством услуга по обращению с ТКО должна осуществляться только региональным оператором. Материалы в отношении данных компаний переданы природоохранному прокурору.