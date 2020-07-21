Общество

Противопожарный рейд прошел в Пскове

Сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работ по Пскову провел профилактический рейд по предотвращению пожаров на территории частного сектора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Рейд охватил жилой сектор по улицам Полковая, Космическая, Гарнизонный переулок.

В ходе рейда провели профилактические беседы с гражданами по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности при эксплуатации печного, газового, электрооборудования, о недопущении детской шалости с огнем, запрете разведения костров и сжигании мусора, распространили памятки о действиях при возникновении пожара и листовки о мерах пожарной безопасности.