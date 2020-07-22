Общество

Россиян ждет теплый август и комфортная осень

Дожди, которые обрушились на Центральную Россию, скоро должны прекратиться. Вторая половина лета будет более ровной и в отношении тепла, и в отношении осадков. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Температура будет близкой к норме или даже выше. Норма – это где-то 20-25 градусов. Можно ожидать, что в августе будет примерно 21-26 градусов», — цитирует метеоролога газета «Известия».

При этом осадков выпадет даже меньше нормы – примерно на 20%. Комфортная погода, которая установится в августе, должна, по прогнозам синоптиков, сохраниться и осенью.

«Ожидается теплая осень с увеличением аномалии тепла. В сентябре — плюс один градус к климатической норме, в октябре — плюс два, в ноябре — плюс пять. И декабрь будет очень теплый», — полагает Евгений Тишковец.

При этом теплая погода осенью располагает также к лесным пожарам. По долгосрочному прогнозу Рослесхоза, в сентябре этого года в зоне риска на Северо-Западе окажутся Калининградская, Псковская области и юго-западная часть Новгородской.

Аномально теплая зима в этом году, по словам специалиста, не повторится.