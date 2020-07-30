Общество

Памятники, которых мы достойны: Храм Василия Великого

Православный храм в честь Святителя Василия Великого стоит на правобережье Великой, в Среднем городе, на территории современного Детского парка.

Место, где стоит храм, расположено на небольшом холме - неслучайно местным жителям привычнее называть его «храмом Василия на горке». Этот был холм над заболоченным правобережьем Великой, а у его подножья протекал небольшой ручей Зрачка – правый приток реки. Сегодня ручья не увидеть, так как его пойма давно засыпана, здесь проходит Пушкинская улица.

Фото здесь и далее - Вадим Боченков

Первый деревянный храм на возвышенном островке над болотом поставили в 1337 году. Средства на него были выделены купцом Кристофером Карелом Долом, немцем по происхождению. Он приехал в город из своей вотчины – Гдова, в Пскове крестился, взяв имя Василий, поэтому вновь срубленную церковь освятили в честь архиепископа Кесарии Каппадокийской, богослова, Святителя Василия Великого. По распоряжению набожного Дола южный придел храма посвятили небесному покровителю купеческого сына – Алексию Человеку Божию.

Псков занимал пограничное положение и охранял северо-западные рубежи России, поэтому в городе постоянно велось строительство оборонительных сооружений. В 1375 году вдоль берега Зрачки поставили укрепленную стену Среднего города, а напротив деревянной церкви построили Васильевскую башню со звонницей. Это было место, где висел большой «сполошный» колокол, оповещавший псковичей о пожарах и наступлении врага. В 1581 году набатный звук Васильевского колокола предупредил горожан, что к Пскову приближается войско Речи Посполитой под руководством короля Стефана Батория.

Для каменного храма на этом месте (он был возведен в 1413 году) временем расцвета стал конец XV века и XVI век, когда к нему были пристроены приделы и галерея. В начале XVI века была написана чтимая храмовая Тихвинская икона Божией Матери.

С конца XVII века для храма, как и для всего Пскова начались времена упадка. В середине XVIII века звонница церкви была перестроена в колокольню, которая сохранилась до нашего времени. В 1786 году храм святителя Василия с Горки (в виду малочисленности прихода) был приписан к находящейся поблизости церкви Николы со Усохи. К началу 30-х годов XIX века церковь сильно обветшала, северный придел обрушился, был утрачен старинный иконостас и резной клирос.

В середине XIX века был произведён ремонт, изменивший древний облик здания, к концу столетия церковь была приписана к Крыпецкому монастырю и стала его подворьем, которое единожды в году посещал крестный ход, а всё остальное время церковь пустовала.

В 1921 году власть закрыла церковь для богослужений и превратила её в склад.

Во время фашистской оккупации церковь передали для богослужений общине старообрядцев Поморского согласия. В 1944 году северная часть храма была повреждена бомбой.

Вторично храм закрыли для богослужений в 1947 году. После проведения ремонтно-реставрационных работ в нём разместили документы областного архива.

В 2003 году храм передали Русской православной церкви. В рамках подготовки к празднованию 1100-летия упоминания Пскова в летописи здесь были проведены ремонтно-реставрационные работы - масштабная реставрация первоначального облика церкви, восстановление позакомарного покрытия, возобновление приделов святителя Алексея и святого Иоанна. 3 декабря 2003 года состоялось первое богослужение.

8 февраля 2007 года архиепископ Евсевий освятил девять новых колоколов (на самом большом, весом 530 кг, отлиты иконы святителя Василия Великого, апостола Андрея, святителя Николая и страстотерпца Бориса). В 2008 году утверждён проект реставрации (архитектор В. А. Попов). В 2009 году на реставрацию объектов культурного наследия в Псковской области из федерального бюджета по федеральной целевой программе «Культура России (2006—2011 годы)» выделили более 44 млн рублей, из них на ремонт и реставрацию церкви Василия на Горке — 5 млн рублей. В 2009—2010 годах было воссоздано позакомарное покрытие четверика, главка и многоскатное покрытие северного придела.

В наши дни церковь открыта для верующих и туристов.

Адрес: Октябрьский проспект, 5