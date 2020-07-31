Общество

Дмитрий Быстров: Быть главой района - это всегда риск

Любой, кто идет в главы районов, должен понимать, что он идет на определенные риски. Таким мнением поделился сегодня, 31 июля, глава администрации Островского района Дмитрий Быстров в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm), комментируя вопрос о частой сменяемости глав муниципалитетов в Псковской области и большом количестве уголовных дел, связанных с нарушениями глав районов.

«Я бы не назвал эту ситуацию системной. Но у глав районов зачастую возникают пограничные моменты: либо освоить деньги, пусть с незначительными нарушениями, но сделать благо для людей», - добавил он.

Дмитрий Быстров отметил, что большое подспорье для главы района – это наработанный на практике опыт. По его словам, сейчас, когда муниципалитетам выделяется беспрецедентное количество средств в рамках нацпроектов, как никогда сказывается отсутствие специалистов, компетенций, чтобы грамотно работать, прежде всего, по 44-ФЗ.

Также гость студии обратил внимание, что иногда бывают случаи, когда главе района хочется, чтобы на конкурсные процедуры вышли и победили местные компании, а не приезжие. Но любые преференции будут признаны нарушениями. В то же время иногородние подрядчики не всегда оправдывают ожидания.

«Приведу пример. Строительство водопровода в одной из деревень. Конкурс порядка - 2 млн рублей. Выдвинулись местные, но организация из Пензы скинула цену контракта на 25%. И у меня большой скепсис, как этот контракт теперь будет исполняться. Хорошо, что хоть люди приехали. Потому что организация из Барнаула, которая выиграла конкурс по оборудованию фонтана, даже не приехала. А в ходе разговора с ними стало понятно, что они даже не знают, где находится город Остров. Впрочем, есть и положительный опыт – приехала компания из Архангельской области для ремонта котла, но там и снижения такого по цене контракта не было», - поделился Дмитрий Быстров.