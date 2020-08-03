Общество

Владимир Шаронов: Отец Павел Адельгейм в каждом человеке видел Христа

У отца Павла Адельгейма жизнь была очень тяжелой, но она при этом была удивительно счастливой. Таким мнением в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) поделился друг покойного отца Павла, писатель, профессор Владимир Шаронов.

Он напомнил, что Адельгейм вырос в естественной религиозной общине, где вера в бога «не была книжной».

«Он во всем видел бога. Он всегда знал, что Христос рядом. Когда он молился, он не просто читал пономарь, а лично обращался к богу. Это была истинная религиозность и истинная вера. Он жил так, как он чувствовал, без всяких штампов. Его величие было в простоте. Он в каждом человеке видел Христа. Жил, как чувствовал сердцем», - поделился Владимир Шаронов.

По его мнению, современный человек не замечает, какую шутку сыграла с ним наука. Люди, по словам гостя студии, стали мыслить штампами.

«Я не пытаюсь навесить на науку всех собак. Наука делает свое важное дело. Но как любое дело, оно имеет свои огромные плюсы и соответствующие минусы. Все мы воспитаны наукой. Наука нам говорит, что Земля только кажется нам плоской, на самом деле она – круглая. Интересный переворот произошел – то, что мы видим перед своими глазами, как очевидную данность, мы воспринимаем как то, что нам только кажется. Мы привыкли мыслить моделями. Под этими штампами – Земля круглая, религиозность такая-то, церковный человек – такой-то, вера в бога – такая-то. Эти штампы мы впитали из книжек. К слову, и религиозные люди вычитали о том, какой должна быть святость, какой должна быть правильная религиозность и церковность», - высказался Владимир Шаронов.

Смотрите также Семь лет исполнилось со дня трагической гибели Павла Адельгейма

«Приведу пример. Молодые сподвижники решили поухаживать за Верой Михайловной, вдовой отца Павла Адельгейма. Через некоторое время они предложили научить ее правильно молиться. В этом потрясающем примере весь современный человек. Он заранее все знает, как правильно сказать, какую правильно проповедь произнести. У него все смоделировано. И за этими штампами теряется сама жизнь», - заключил гость студии.