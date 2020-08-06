Дмитрий Медведев обсудил с молодыми кандидатами волнующие избирателей вопросы

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал ценными предложения молодых кандидатов, которые представят партию на разного уровня выборах в регионах страны. Они озвучили свои идеи в ходе встречи, посвященной предстоящему единому дню голосования, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.
К примеру, предпринимательница из Ульяновска Виктория Маркелова отметила важность подготовки кадров в условиях цифровой экономики - дети должны с раннего возраста заниматься технологиями, чтобы в итоге часть из них стала специалистами высокого уровня. Дмитрий Медведев поддержал предложение создать на базе «Единой России» проект по массовому развитию у детей цифровых навыков.
Кандидаты обсудили проблемы рынка труда в целом. В частности, речь зашла о мигрантах - в России условия работы у сотрудников из-за рубежа не должны быть лучше, чем у граждан страны, заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос замруководителя молодежного центра из Тюменской области Алексея Жарновского.
«Это уже очень тонкая грань, которая может быть, во-первых, и предметом политического обсуждения, и потенциально может войти в нашу программу как набор принципов, которыми мы будем руководствоваться», - сказал Дмитрий Медведев.
Не обошли стороной и тему медицины - врач Алексей Поснов указал на необходимость создания федерального донорского банка. Дмитрий Медведев отметил, что правительство начало готовить его уже давно - и сейчас законопроект находится в финальной стадии готовности.
«Здесь есть и этические проблемы сложные, есть и юридические проблемы, тоже сложные. Но в целом, мне кажется, это движение правильное», - сказал председатель партии, отметив, что создание банка доноров и реципиентов позволит сократить путь между получением биологического материала и пересадкой органов и тканей.
В свою очередь, эколог Адам Калиматов из Республики Ингушетия отметил, что силами «Единой России» создана большая сеть волонтеров, и этот ресурс можно ориентировать на различные цели. По мнению участника «ПолитСтартапа», в России необходимо создать всероссийскую организацию, которая могла бы заниматься именно экологией и, в частности, общественно-экологическим контролем. Дмитрий Медведев назвал тему экологии центральной для жизни страны.
В заключение председатель партии заявил, что несмотря на особые условия ведения избирательной кампании «Единая Россия» должна победить.
«Все вы победители в предварительном голосовании, и всех вас ожидает единый день голосования, который состоится совсем скоро. Конечно, в этом году избирательная кампания проходит по совершенно особому сценарию, но она должна быть для нашей партии успешной, я надеюсь, вы все из этого исходите, надо победить», - сказал Дмитрий Медведев.
По его словам, появились «законы избирательного жанра 2020 года» - многие избирательные технологии, которые применяли партии, сейчас не работают.
Проект «ПолитСтартап» реализуется и в Псковской области. Его участники занимаются активной общественной деятельностью. Во время режима самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса, «политстартаповцы» включились в работу волонтерского центра «Единой России». Они помогали решать проблемы людей, входящих в группу риска. Волонтеры занимались доставкой лекарств и продуктов питания, помогали в решении бытовых вопросов, распространяли защитные маски, оказывали поддержку медикам.
В их числе и Андрей Васильев из Дно. «Политстартаповец» своей деятельностью регулярно пополняет копилку добрых дел партии. Он - активный участник партпроектов «Безопасные дороги», «Городская среда», «Новая школа», «Народный контроль» и других, занимается волонтерской деятельностью, а также много времени уделяет работе с детьми дошкольного возраста.
«Единая Россия» в Псковской области сохраняет курс на обновление власти, привлекая в свои ряды инициативную, активную и неравнодушную к своему будущему молодежь.