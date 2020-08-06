Общество

Жителям Идрицы напомнили правила пожарной безопасности

8 августа старшим инспектором старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам совместно с главным специалистом городского поселения «Идрица» был проведен профилактический рейд в Идрице.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда осуществлен обход многоквартирных домов, эксплуатирующих печное отопление и электрооборудование. Были проведены беседы с населением и инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности. Также были распространены тематические памятки и листовки на темы: соблюдение правил пожарной безопасности в жилом секторе; осуществление необходимых действий при обнаружении пожара; меры пожарной безопасности с газовым оборудованием; детская шалость с огнем; правила поведения в лесах.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе. Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, порядок действий в случае возникновения пожара и необходимости проведения уборки прилегающих территорий и земельных участков от горючего мусора.

Личным составом приняты все необходимые меры, направленные на нераспространение коронавирусной инфекции, с соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических правил.