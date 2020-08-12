Общество

Скидки на молоко, творог, сметану и кефир «Прасковья Молочкова» действуют в псковских «Магнитах»

В магазинах федеральной торговой сети «Магнит» стартовали скидки на молоко и творог «Прасковья Молочкова».

До 18 августа приобрести молоко жирностью 3,2% (бутылка 900 г) можно со скидкой 10% - за 58,99 рублей.

Скидка 15% действует на творог «Прасковья Молочкова» 9%-ной жирности (упаковка контейнер 350 г). Стоимость творога со скидкой - 109,99 рублей.

Спеццена действует на сметану жирностью 15% (стакан 200 г): сейчас ее можно приобрести за 31,99 рублей.

Сэкономить можно также, покупая кефир жирностью 1% (бутылка 900 г). До 18 августа его цена составляет всего 43,99 рублей.

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!