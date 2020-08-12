Общество

В Пскове пройдет детский фестиваль «Кукарача»

В Пскове уже в третий раз пройдет фестиваль «Кукарача». Фестиваль является смотром молодых талантов среди воспитанников детских домов и интернатных учреждений Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в городском молодежном центре.

Основной идеей является самореализация талантливой молодежи, которая оказалась в трудной жизненной ситуации, и ее объединение вокруг деятельности в рамках различных видов искусств. Фестиваль проводится в преддверии новогодних праздников, что позволит детям почувствовать себя причастными к сказке, оказаться в самом центре событий и быть ее главными героями.

«В этом году фестиваль поменяет формат, в связи с эпидемиологической обстановкой, заявочный конкурсный этап пройдет в октябре. Поэтому уже сейчас можно начинать готовить творческие номера и работы», – отметили организаторы фестиваля. Кроме того, в этом году акцент сместится в образовательную часть: у ребят, подавших заявки будет возможность пройти мастер-классы у именитых специалистов в области культуры по разным видам творчества.

В этом году организаторы фестиваля расширили количество номинаций, помимо вокала, хореографии и декламации, добавилась живопись, лепка и фотография. Стоит отметить, что все конкурсные работы и номера должны соответствовать тематике фестиваля – «Зимняя сказка». С более подробной информацией можно ознакомиться в положении о конкурсе.

Напомним, в прошлом году фестиваль «Кукарача» собрал более 80 детей и подростков. Для участников были организованы мастер-классы, досуг, помощь в постановке номеров.

Справки по телефону: 89532421000 – Костюк Марина Юрьевна, 89113621988 – Назарой Олеся Викторовна.