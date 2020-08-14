Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Невельском районе

Кинотеатры, театры и бассейны возобновляют работу в Псковской области

1 сентября: чего ждать псковским родителям от учебного года

Еще 37 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

Стали известны подробности ДТП, унесшего жизнь ребенка в Невельском районе. ФОТО, ВИДЕО

Жириновский больше всех других лидеров фракций Госдумы заработал в 2019 году

В Псковской области возобновляется работа кинозалов, театров, аттракционов и бассейнов

Псковичей приглашают на службу в ОМОН

Стало известно, сколько зарабатывает руководитель юридического отдела в Пскове

Несколько мероприятий в рамках Армейских игр пройдут в Стругах Красных

В Псковской области открыта предварительная запись на вакцинацию от гриппа

В Псковской области открыта предварительная запись на вакцинацию от гриппа

Общество

Несколько мероприятий в рамках Армейских игр пройдут в Стругах Красных

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

Международные Армейские игры, АРМИ 2020 пройдут с 23 августа по 1 сентября. Несколько этапов пройдут на полигоне в Стругах Красных. Об этом сообщается в сообществе «Подслушано Струги-Красные» в социальных сетях. Гости смогут посетить: концертную программу;

выставку оружия и экипировка;

показательные выступления

боевые возможности БМД-4М;

приобрести сувенирную продукция;

надувные горки для детей.