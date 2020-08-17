Общество

«The Пляж»: формула вкусного отдыха с великолепным видом в историческом центре Пскова

Пока усадьба Строгановых в Волышово уверенно превращается в графские развалины, по частной инициативе в Пскове воссоздают уголок дореволюционной России. Создатели ресторана «СтрогановЪ» вдохновляются интерьерами прославленного порховского имения. Ресторан планируют открыть осенью, а пока рядом с ним работает терраса «The Пляж», которую уже третье лето ценят любители вкусно посидеть, наслаждаясь величественными видами Пскова. Меню, какого нет ни в одном заведении Пскова, создал шеф-повар из Эстонии, а над дизайном ресторана работает художник, сотрудничающий с театром.

Два года назад в «инстаграмах» псковичей замелькали фотоснимки из новой локации с хештегом #theпляж. Терраса, начавшая свою работу прямо на городском пляже, оказалась местом крайне «инстаграмным». Особенно емкими на лайки стали кресла-качели, на которых можно сидеть прямо за столиками. Терраса условно делится на несколько зон (если даже не сказать — фотозон) с разным декором. Столики стоят на трех ярусах, верхний из которых примыкает к стационарному зданию и оформлен в едином с ним стиле. В грунте растут живые розы, на стенах - лепнина.

Кто хоть раз бывал в усадьбе графов Строгановых в Волышово, тот сразу узнает ее черты в дизайне заведения. Те же круглые три окошка главного фасада, те же русские узоры в обрамлении. Орнамент лепнины повторен в рисунке на дощатом настиле террасы. На одной из стен — герб Строгановых.

Лепнина выполнена на месте вручную, оформлением занимается художник Александр Николаев. Он признается, что делает работу, «как в последний раз», так как живет неподалеку и хочет потом испытывать чувство гордости при взгляде на местность. А на школьных пленэрах в Волышово повзрослел, как художник, поэтому его сердцу особенно мил этот уголок.

Внутри пока идет ремонт. В двухэтажном здании фактически будет использовано три этажа. В цоколе разместится модный бар с дискотекой. Тестировать музыкальные форматы уже начали на террасе. В позапрошлые выходные гостей два дня подряд развлекал DJ Costya Bic, в прошедшие пятницу и субботу, 14 и 15 августа, ответственным за музыкальное настроение станет DJ Антон Сидорин. Клубы закрыты, концертов нет, так что в эти дни общепит взял на себя непростую, если хотите, социальную миссию: не оставить музыкантов без работы и не допустить, чтобы мы все одичали.

На двух этажах основного здания разместится ресторан. Внизу — открытые кабинеты и небольшая застекленная терраса, на которой будет уютно в любое время года. Изюминка верхнего этажа — огромный балкон. Вокруг него установят прочные перила для безопасного наслаждения видами. А полюбоваться тут есть на что. Как и с террасы, открывается вид на неспешное течение Великой, Покровскую башню, храмы исторического центра, обновленную набережную, Мирожский монастырь. У обители сейчас завершают строить продолжение дендропарка, на который также открывается обзор с балкона. Только на одном балконе будет около 40 посадочных мест, а все заведение после открытия ресторана вместит примерно 450 человек. Поместятся любые банкеты, юбилеи, корпоративы, свадьбы, выпускные.

В ресторане будет детская комната, под потолком уже смонтирована основа для двух великолепных люстр, сложен камин. Настоящая русская печь, на дровах, тут тоже есть, находится в святая святых любого заведения — на кухне. Команда поваров и официантов утверждает, что с честью пройдет проверку хоть бы даже и Лены Летучей.

С наступлением холодов верхний ярус террасы закроют от ветров и установят обогреватель. Сейчас терраса работает с полудня до часа ночи.

Главный вопрос: а чем тут кормят? О, меню - это отдельная песня. Драники с лососем и молодым сыром, блины царские с красной икрой и сметаной, теплый свиной язык с желе из кваса и муссом из сельдерея и хрена, прозрачная уха из трех видов рыб, фирменные борщ, закуска и салат с общим названием «Строганов». Конечно, блюда на мангале, в кафе на открытом воздухе без них никуда. В гастрономический восторг приводит подача блюд, например, супы выносят в стеклянных кубах. Если хотите узнать, как это выглядит, заглядывайте на «The Пляж».

В этом сезоне разрабатывал меню, и руководит работой кухни шеф-повар из Эстонии. Решено было создать такие гастрономические изыски, чтобы и цены на них были демократичными, и позиций таких не было ни в одной точке общепита в Пскове.

«Потрясающий вид, шикарная еда, отдельное спасибо шеф-повару Эрику за вкуснейшее мясо!!! Все отлично, теперь только к вам!!!» - слова одного из гостей отлично передают эмоции, испытанные здесь многими.

Это подтверждают многочисленные фотографии с террасы в соцсетях и комментарии в аккаунте самого кафе. «The Пляж» называют, пожалуй, самой уютной террасой в центре города. Сочетание открытой воды, свежего воздуха, очаровательных видов древнего города, вкусной еды, стилизованного интерьера - вот формула, благодаря которой гости уходят сытыми, отдохнувшими и довольными.

Терраса «The Пляж» и ресторан «СтрогановЪ» (открытия ресторана ждем осенью).

Псков, Красноармейская набережная, 16а.

Бронь 8-900-990-05-05

Instagram @the_plyazh_pskov