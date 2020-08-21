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Общество

Псковская организация задолжала сотрудникам более 300 тысяч рублей

21.08.2020 09:17|ПсковКомментариев: 0

Долг по зарплате на сумму свыше 300 тысяч рублей погасила псковская организация после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном ведомстве. 

 В ООО ЧОО «Крион» имелась задолженность по оплате труда перед 33 работниками на сумму свыше 300 тыс. рублей.

В этой связи заместитель прокурора Пскова внес в адрес руководителя организации представление об устранении выявленных нарушений закона.

Кроме того, по постановлению прокурора руководитель организации привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 20 тыс. рублей. 

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования долг по оплате труда в ООО ЧОО «Крион» погашен в полном объеме.

Теги: #прокуратура #зарплата
Источник: Псковская Лента Новостей
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